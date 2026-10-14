Barbara Göttling leitet seit Kurzem das Hotel Mandarin Oriental in München. Ein Gespräch über Luxus in Krisenzeiten, die Nachteile der Stadt und die Frage, warum Frauen bei Beförderungen zögern.

In der zweiten Wiesn-Woche sitzt Barbara Göttling in der Lobby des Mandarin Oriental zum Interview. Sie trägt einen eleganten schwarzen Hosenanzug statt eines Dirndls. Wiesn und Immobilienmesse Expo Real fallen in diesem Jahr zusammen, das Hotel ist ausgebucht. Das letzte Zimmer wurde am Vortag für 2600 Euro pro Nacht vergeben, im Schnitt kostet die Übernachtung etwa 1000 Euro. „Auch das ist schon ein stolzer Preis und natürlich mit entsprechenden Erwartungen verbunden“, sagt die Managerin.