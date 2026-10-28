Sie erinnert an ein besonders trauriges Kapitel der Fußballgeschichte und ist ein Wallfahrtsort für Fans von den britischen Inseln. Jetzt ist sie von Unbekannten verwüstet und geplündert worden: die Vitrine, die im Münchner Osten an das Flugzeugunglück vom 6. Februar 1958 erinnert, bei dem 23 Menschen ums Leben kamen, darunter acht Spieler und zwei Betreuer aus dem Team von Manchester United .

Der oder die Täter gingen offenbar äußerst dreist vor und hatten keine Angst davor, entdeckt oder aufgehalten zu werden. Wie die Münchner Polizei bestätigte, erfolgte die Attacke am Montagvormittag auf dem gut einsehbaren Manchesterplatz, einer kleinen Grünanlage im Stadtteil Trudering. Mit einem Betonstein wurde die Scheibe der Vitrine eingeworfen oder eingeschlagen, anschließend wurden eine Kristallskulptur und mehrere Medaillen entwendet.

Bisher hat die Polizei keine direkten Zeugen für den Vorfall. Der Zeitpunkt der Tat konnte jedoch eingegrenzt werden: zwischen 8 und 13 Uhr. Die zertrümmerte Scheibe der Vitrine ist inzwischen erneuert. Unklar sind bislang die Hintergründe der Tat. Ein möglicher Fußballbezug wird derzeit offenbar ebenso wenig ausgeschlossen wie Vandalismus. Offen ist daher, welches Kriminalkommissariat der Polizei die Ermittlungen übernehmen wird. Die Einrichtung und Pflege der Gedenkstätte sind eng mit dem FC Bayern München und dessen Fans verbunden. Inzwischen haben sich organisierte Fans aus Manchester beim Vorsitzenden der Red Docs, Mark Salzmann, gemeldet und zugesagt, die Kosten für die neue Verglasung zu übernehmen.

Jedes Jahr pilgern zahlreiche Fans des nordenglischen Vereins Manchester United zur Unglücksstelle. Zunächst erinnerte seit 1998 nur ein Feldkreuz an die Katastrophe, 2004 wurde auf der Rasenfläche ein Gedenkstein eingeweiht. Unter den Besuchern war mehrmals auch Sir Bobby Charlton, Weltmeister und Europas Fußballer des Jahres 1966, ein Überlebender des Unglücks.

Der FC Bayern und Manchester United pflegen eine besondere Beziehung

In Erinnerung an die nach ihrem Trainer „Busby Babes“ genannten Spieler legen Fans aus Manchester an den Jahrestagen Trikots, Schals, Fotos und andere Gegenstände am Manchesterplatz nieder. So entstand beim Münchner Bayern-Fanklub „Red Docs Munich“, der die Gedenkstätte seit vielen Jahren betreut, die Idee, die Devotionalien am Ort des Geschehens auszustellen. 2020 wurde Münchens mutmaßlich kleinstes Museum realisiert und die Gedenkvitrine aufgestellt.

Das lief anfangs nicht ohne Widerstände ab. Im Bezirksausschuss Trudering-Riem wetterte die CSU seinerzeit gegen den „Platschari“, das „Trumm“, die „Monstervitrine“ und fragte, welche Folgen es für die Öffentlichkeit habe, wenn viele Fans animiert würden, Kerzen, Blumen und andere Dinge niederzulegen. Wer pflege denn künftig die Umgebung, hieß es kritisch: „Ob das angenehm ist für die Nachbarn, das fragt keiner.“

Die Vitrine wurde dennoch gebaut. Mehr als hundert Gäste aus England kamen 2020 zur Grundsteinlegung – und die gesamte Führungsriege des FC Bayern. Karl-Heinz Rummenigge, damals Vorstandsvorsitzender des Klubs, sagte: „Hier wird nicht nur getrauert, hier werden Menschlichkeit und Nächstenliebe gezeigt.“ Drei Jahre später, bei der offiziellen Einweihung der Gedenkvitrine, kamen neben dem damaligen Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) erneut Vertreter der beiden Spitzenklubs aus München und Manchester zusammen. Die Vereine pflegen, ausgehend von der Erinnerung an die Katastrophe, eine besondere Beziehung.

Der genaue Grund für das Unglück wurde nie eindeutig geklärt

Nach einem Europapokalspiel in Belgrad hatte die zweimotorige Maschine der British European Airways 1958 mit dem Team von Trainer Matt Busby zum Auftanken in München-Riem landen müssen. Bei widrigen winterlichen Bedingungen erfolgte der Start des Flugzeugs erst im dritten Versuch – und führte direkt in die Katastrophe.

Die Maschine erreichte nicht die nötige Geschwindigkeit, um abzuheben. Sie schoss über die Startbahn hinaus, prallte gegen Bäume, traf einen Schuppen und ein Haus, dessen Bewohner das Unglück jedoch überlebten. Dann zerbrach sie und ging in Flammen auf. Von den 44 Personen an Bord starben 23, unter ihnen neben den acht Fußballspielern zahlreiche Journalisten. Der genaue Grund für das Unglück konnte nie eindeutig geklärt werden: War Eis auf den Tragflächen oder Schneematsch auf der Startbahn schuld? Ermittler aus Deutschland und England kamen zu widersprüchlichen Ergebnissen.