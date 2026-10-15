Magdalena Englbrecht muss als Leiterin der Sanitätsdienste der Malteser in München häufig Entscheidungen treffen. Schwer fällt ihr das nicht. Keine zwei Sekunden zögert sie, als es darum geht, das mit ihr verabredete Gespräch spontan vorzuverlegen. Auf eine Situation schnell zu reagieren, hat sie als ausgebildete Rettungssanitäterin oft geübt. Diese Fähigkeit gehört offensichtlich mit zur Qualifikation für ihre neue Stelle.

Am 1. Oktober hat Englbrecht die Leitung der Sanitätsdienste übernommen und ist mit 23 Jahren die jüngste Malteser Führungskraft in München. Sie ist verantwortlich für derzeit 167 Mitarbeitende und für die sanitätsdienstliche Absicherung von Veranstaltungen. Mehr als 930 waren es 2025 in der Stadt München und dem Landkreis. Geht es nach ihr, könnten künftig noch einige dazukommen.

Regelmäßig sind die Malteser bereits in der Veranstaltungshalle SAP Garden vertreten, etwa bei den Spielen der Eishockeyliga. Der Kooperationsvertrag mit dem EHC Red Bull München ist gerade um zwei Jahre verlängert worden. „Wir möchten gern noch mehr Großveranstaltungen begleiten“, sagt Englbrecht beim Treffen in der Zentrale der Malteser in der Streitfeldstraße im Münchner Osten. Sie wolle in den nächsten Monaten verstärkt Akquise machen.

Sportvereine oder Kulturveranstalter könnten also bald schon eine Mail oder einen Anruf von der jungen Frau erhalten. Dann wird sie vielleicht erklären: „Unser Vorteil ist, dass wir viel Personal vorhalten und flexibel reagieren können.“ Wenn Mitbewerber, etwa das Rote Kreuz, die Johanniter oder die Aicher Ambulanz, Schichten nicht besetzen können, dann übernehmen wir die gern, erklärt Englbrecht mit einem Lächeln.

Sie hat den Ehrgeiz, sich um die Ausbildung von jungen Leuten, vor allem Frauen, zu kümmern und die Malteser Sanitätsdienste voranzubringen. Diese arbeiten organisatorisch getrennt vom öffentlich-rechtlichen Malteser Rettungsdienst, deren Mitarbeiter über die Notfallnummer 112 zum Einsatz kommen. Auch die anderen Dienste der Malteser wie zum Beispiel der Hausnotruf, der Menü-Service oder die Fahrdienste fallen nicht in Englbrechts Aufgabenbereich.

Begonnen hat ihre Karriere bei den Maltesern während der Corona-Pandemie. Nach dem Abitur entschied sie sich für ein freiwilliges soziales Jahr im Impfzentrum Haar und ließ sich währenddessen zur Rettungssanitäterin ausbilden. 2022 wurde sie, gerade mal 19 Jahre alt, medizinische Schichtleiterin. Als die Impfzentren nicht mehr gebraucht wurden, blieb Englbrecht bei den Maltesern. Sie wechselte zu den Sanitätsdiensten und wurde bald schon deren stellvertretende Leiterin unter Robert Wenhart, den sie nun ersetzt.

Malteser Sanitätsdienst in Stadt und Landkreis München: : 2564 Helferstunden für sichere Veranstaltungen Bei Weinfesten, Kulturveranstaltungen und Sportturnieren waren die Malteser im Juli im Einsatz. Die Helfer behandelten 51 Personen und brachten acht Patienten ins Krankenhaus. ...

Eigentlich habe sie Medizin studieren wollen, erzählt die 23-Jährige. Trotz eines guten Einser-Abiturs habe sie aber keinen Studienplatz bekommen. Stattdessen begann Englbrecht im Wintersemester 2023, parallel zu ihrem Job bei den Maltesern, an der TU München Gesundheitswissenschaften zu studieren. Ein interdisziplinärer Studiengang, wie sie selbst sagt, und eine gute Vorbereitung für ihre neue Stelle. In sechs Semestern schloss sie mit dem Bachelor of Science und einer Arbeit ab, die wissenschaftlich untersucht, was sie in den vergangenen Jahren bei Einsätzen immer wieder selbst erlebt hat: „Sexismus und Altersdiskriminierung im Rettungsdienst“.

Ein Thema, das gerade sie als junge Frau sehr bewegt. Männer mittleren Alters zeigten oft wenig Empathie, sagt sie. Ganz allgemein beobachtet sie eine zunehmende Respektlosigkeit gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen. Immer wieder erlebe sie, dass Sanitäter sich rechtfertigen müssten, wenn sie etwa ihren Wagen auf dem Gehweg parkten, um schnellstmöglich zu Personen in Not zu gelangen. „Man kommt zu Leuten, die in der Früh nicht denken, dass sie im Laufe des Tages Hilfe brauchen“, sagt Englbrecht. Wenn sie dann manchmal von Passanten blöd angeredet werde, frustriere sie das. Denn sie steht mit großem Engagement hinter den Maltesern und deren Werten wie Hilfsbereitschaft und Menschenliebe, egal, in welcher Funktion sie arbeitet.

Sie wird auch weiterhin Schichten im Rettungsdienst an der Rettungswache in Gräfelfing fahren, auch am Steuer mit dem nötigen C1-Führerschein. Außerdem ist Englbrecht ehrenamtlich als Führungsassistentin beim Katastrophenschutz der Malteser bei sogenannten Großschadenslagen wie Bus- und Zugunglücke oder Terrortaten dabei. Leid und Tod sei sie schon oft begegnet, sagt Englbrecht. „Man muss wissen, worauf man sich einlässt bei diesem Job.“

Zeit für ihren Lieblingssport Fußball bleibt ihr kaum noch. 13 Jahre hat sie selbst aktiv bei einem Verein in Markt Schwaben gespielt. Jetzt steht sie eher am Rand von Sportveranstaltungen, etwa als Einsatzleiterin beim bayerischen Lehrermarathon. Für Kunden und Mitarbeiter sei sie 24/7 erreichbar, mal macht sie Schichtdienst, mal Büroarbeit: „Wirklich abschalten kann ich eigentlich nicht.“