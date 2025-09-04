Zum Hauptinhalt springen

Maliq: Junge Musik aus MünchenRoher Rap für ein offenherziges Deutschland

Lesezeit: 4 Min.

Der Münchner Rapper Maliq hat große Pläne, seit vergangenem Jahr steht er bei einem Sublabel von Warner Music unter Vertrag.
Der Münchner Rapper Maliq hat große Pläne, seit vergangenem Jahr steht er bei einem Sublabel von Warner Music unter Vertrag. (Foto: Robert Haas)

Malik Edlmann alias Maliq ist ein Rapper mit Vision. Seit Jahren veröffentlicht er Songs, seit Kurzem auf einem namhaften Label. Doch der 22-Jährige will mehr: Als Strippenzieher des Künstlerkollektivs „Germanistan“ kämpft er für kreative Ausdruckskraft und Toleranz.

Von Hannes Christoph Meck

Irgendwann im Gespräch holt Malik Edlmann eine fahrbare Karaokebox hervor. Im gedämpften, von Rauchschwaden durchzogenen Licht des Tonstudios erklingt ein kurioser Mix aus eigenen frühen Werken, unveröffentlichten Tapes und Lieblingsliedern. An manchen Stellen singt der Gastgeber mit, die Augen geschlossen, der Oberkörper wippt im Takt. Dann nimmt er den Gesprächsfaden wieder auf. Erzählt, was ihn umtreibt und weshalb Künstler wie er zum Erfolg bestimmt sind: „Weil die wahre Kunst am Ende immer siegen wird.“

Zur SZ-Startseite

„Her tree“ – elektronische Musik aus dem Regenwald
:Wenn Brüllaffen Popstars werden

Für die Popmusik von „her tree“ kommen keine gewöhnlichen Instrumente zum Einsatz – sondern Kaimane, Riesenotter, Brüllaffen und Singvögel aus dem peruanischen Dschungel. Wie das klingt? Modern. Und wie Björk.

SZ PlusVon Michael Bremmer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite