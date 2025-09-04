Irgendwann im Gespräch holt Malik Edlmann eine fahrbare Karaokebox hervor. Im gedämpften, von Rauchschwaden durchzogenen Licht des Tonstudios erklingt ein kurioser Mix aus eigenen frühen Werken, unveröffentlichten Tapes und Lieblingsliedern. An manchen Stellen singt der Gastgeber mit, die Augen geschlossen, der Oberkörper wippt im Takt. Dann nimmt er den Gesprächsfaden wieder auf. Erzählt, was ihn umtreibt und weshalb Künstler wie er zum Erfolg bestimmt sind: „Weil die wahre Kunst am Ende immer siegen wird.“
Maliq: Junge Musik aus MünchenRoher Rap für ein offenherziges Deutschland
Lesezeit: 4 Min.
Malik Edlmann alias Maliq ist ein Rapper mit Vision. Seit Jahren veröffentlicht er Songs, seit Kurzem auf einem namhaften Label. Doch der 22-Jährige will mehr: Als Strippenzieher des Künstlerkollektivs „Germanistan“ kämpft er für kreative Ausdruckskraft und Toleranz.
Von Hannes Christoph Meck
