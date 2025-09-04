Maliq: Junge Musik aus München Roher Rap für ein offenherziges Deutschland 4. September 2025, 10:28 Uhr | Lesezeit: 4 Min.

Der Münchner Rapper Maliq hat große Pläne, seit vergangenem Jahr steht er bei einem Sublabel von Warner Music unter Vertrag. (Foto: Robert Haas)

Malik Edlmann alias Maliq ist ein Rapper mit Vision. Seit Jahren veröffentlicht er Songs, seit Kurzem auf einem namhaften Label. Doch der 22-Jährige will mehr: Als Strippenzieher des Künstlerkollektivs „Germanistan“ kämpft er für kreative Ausdruckskraft und Toleranz.

Von Hannes Christoph Meck

