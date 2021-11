"Ich bin ein Junge in Make-up. Ich habe gerne lange Haare, habe gerne Nägel, aber ich bin trotzdem noch ein Junge." Solche Sätze muss Manuel Ahlemann häufig sagen.

Von Max Fluder, München

Ganz so einfach ist es mit ihm nicht, das weiß Manuel Ahlemann, 20. Er weiß, dass Leute verwirrt sind, wenn sie ihn zum ersten Mal sehen. Dass viele Menschen - eigentlich alle - Fragen haben. Ein junger Mann, dessen lange, glatte Haare fast bis zur Taille reichen. Der Eyeliner trägt, sich die Wimpern macht und ein bis hin zur Perfektion geschminktes Gesicht hat. Ein junger Mann, den man vom Aussehen her für eine Frau halten würde: Da brauchen viele ein wenig Zeit, um das zu verstehen. Manche tun oder wollen das erst gar nicht - und schicken ihn dann zum Beispiel aufs Frauenklo. So geschehen auf dem Oktoberfest vor ein paar Jahren.