Zum Hauptinhalt springen

Sarah Bosetti über Demokratie„Meine Faust besteht aus Nebensätzen“

Lesezeit: 5 Min.

Sarah Bosetti hat eine eigene Late Night in 3sat, schreibt aber auch Bücher, um für die Demokratie zu kämpfen.
Sarah Bosetti hat eine eigene Late Night in 3sat, schreibt aber auch Bücher, um für die Demokratie zu kämpfen. (Foto: Fabian Maar)

Die Komikerin und Moderatorin Sarah Bosetti hat ein Buch geschrieben: „Make Democracy Great Again“. Man fragt sich: Wie soll das denn gehen? Ein Gespräch mit einer, die wohl eine Idee hat.

Interview von Thomas Becker

Über Sarah Bosetti ist in den vergangenen Jahren ein regelrechter Preise-Hagel niedergegangen. Grimme-Preis, Deutscher Fernsehpreis und und und. Das neue Buch der Autorin, Komikerin und Moderatorin heißt „Make Democracy Great Again“. Besonders dick ist es eigentlich nicht, gemessen am Projekt, das der Titel anreißt.

Zur SZ-Startseite

Luise Kinseher und ihr Kinderpodcast
:„Manchmal ist mir mein Dackel ein Vorbild“

Luise Kinseher liebt Dackel – und die Oper. Wie das zusammengeht, und welchen Moment die Kabarettistin als den wichtigsten ihrer Karriere empfindet.

SZ PlusInterview von Susanne Hermanski

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite