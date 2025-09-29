Die Komikerin und Moderatorin Sarah Bosetti hat ein Buch geschrieben: „Make Democracy Great Again“. Man fragt sich: Wie soll das denn gehen? Ein Gespräch mit einer, die wohl eine Idee hat.

Über Sarah Bosetti ist in den vergangenen Jahren ein regelrechter Preise-Hagel niedergegangen. Grimme-Preis, Deutscher Fernsehpreis und und und. Das neue Buch der Autorin, Komikerin und Moderatorin heißt „Make Democracy Great Again“. Besonders dick ist es eigentlich nicht, gemessen am Projekt, das der Titel anreißt.