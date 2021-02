Gutes Ende einer schnellen Geburt: Am Dienstag vor einer Woche fiel einer Streife an der Lindwurmstraße nachts um zwei eine Frau mit Trolley auf, die "einen hilflosen Eindruck machte", wie die Polizei mitteilt. Die 35-Jährige war zusammen mit einem Mann unterwegs von ihrer Wohnung ins Krankenhaus, weil sie starke Wehen hatte.

Die Polizisten riefen einen Rettungswagen, aber noch bevor der da war, platzte die Fruchtblase der 35-Jährigen. So fuhren die Beamten sie mit dem Streifenwagen in die Klinik an der Maistraße und geleiteten sie dort in den Kreißsaal.

Nach einer Woche hat sich die Frau nun bei der Polizei gemeldet und für die Hilfe bedankt: Sie habe eine gesunde Tochter zur Welt gebracht - ihre zweite.