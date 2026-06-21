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Fahrradfernreisen„In dem Moment, wo man mit dem Rad losfährt, ist man schon im Urlaub“

Lesezeit: 6 Min.

Ein Teil der Delegation vom „Bike Track Test 2026“, die auf der Fernradroute von München nach Mailand unterwegs war – hier auf der vierten Etappe zwischen Revò und Edolo in Italien.
Ein Teil der Delegation vom „Bike Track Test 2026“, die auf der Fernradroute von München nach Mailand unterwegs war – hier auf der vierten Etappe zwischen Revò und Edolo in Italien. Privat

Warum man auf dem Fahrrad Land und Leute am besten kennenlernt und wieso auch Kommunen etwas davon haben, in gute Infrastruktur und Serviceleistungen für Radler zu investieren.

Interview von Johanna Feckl

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Anfang Juni ist eine Delegation aus 20 Mitgliedern am Münchner Marienplatz gestartet und hat sich auf die ungefähr 610 Kilometer lange Reise über die Alpen nach Mailand gemacht – mit dem Fahrrad. Ulrike Pfeifhofer, 51, war bis Bozen mit dabei beim „Bike Track Test“ der internationalen Initiative „Ciclovia Monaco Milano – München Mailand Radweg“, die nachhaltigen Tourismus durch Radrouten fördert. Die Südtirolerin ist bei der landeseigenen Agentur zur Förderung von Wirtschaft, Innovation und Tourismus in Südtirol, der IDM Südtirol, die Vertreterin der München-Venedig-Fernradtour. Diese überlappt sich bis zum Brenner mit der nach Mailand.

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