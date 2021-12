Grüne Lichter der Hoffnung sind dieser Tage an einigen Gebäuden in der Stadt zu sehen - und am Samstag auch bei einer Mahnwache auf dem Münchner Marienplatz. In der Stadt ergibt das eine recht ästhetische Optik, aber der Hintergrund ist ernst: Die grünen Lichter sind Zeichen der Solidarität mit den Geflüchteten in Belarus und Polen - und überhaupt auf der Welt. Initiatorin dieser Licht-Aktion ist die zivilgesellschaftliche Organisation "Seebrücke", die damit bundesweit an das Leid der Flüchtenden erinnert, das sich derzeit ganz besonders zuspitzt an der belarussisch-polnischen Grenze. Von dort stammt auch die Idee mit dem grünen Licht: Menschen in Polen signalisieren mit grünem Licht im Fenster, dass sie die Menschen in Not aufnehmen. In München beteiligen sich zahlreiche Institutionen an der Aktion. So erstrahlen beispielsweise die TU München, das Stadtmuseum, das Bellevue di Monaco, die Glockenbachwerkstatt und auch das Kulturzentrum Am Gasteig in dieser Farbe. Die Stadt München hat sich schon 2019 zum "sicheren Hafen" erklärt und ist auch jetzt mit 300 deutschen Kommunen bereit, geflüchtete Menschen in Not aus dem Grenzgebiet Polen/Belarus aufzunehmen.