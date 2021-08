Werner Deiglmayr, 80, hat sich schon immer für irgendwas engagiert. In Gilching hat er mal als Bürgermeister kandidiert. Er war im Elternbeirat aktiv, in der Gemeinde - und jetzt in der Flüchtlingshilfe.

Von Linus Freymark, München

Wenn der Frust durchschlägt, kommt der Finger. Malt hier einen Stich in die Luft, dort einen Bogen. Und immer tauchen Frust und Finger bei denselben Begriffen auf: Landratsamt. Behörden. Papierkram. Seehofer. Werner Deiglmayr wirkt dann manchmal so, als wüsste er selbst nicht mehr so ganz genau, warum er sich das eigentlich antut. Den ständigen Stress mit irgendwelchen Beamten, die vielen Rückschläge, weil hier ein Antrag abgelehnt und dort mal wieder einer viel zu spät bearbeitet wurde. Aber da sind ja auch noch die Erlebnisse, für die er keinen Finger braucht, wenn er von ihnen erzählt. Seine Hand bewegt sich dann durch die Luft, flach und ruhig wie ein Ruderboot auf einem See. Das mit dem Starnberger Krankenhaus zum Beispiel. Oder die Hochzeit.

Wie man das schaffen soll, mit den Ressourcen, die gerade frei sind? Keine Ahnung, sagt Werner Deiglmayr

Werner Deiglmayr ist 80 Jahre alt, ein Mann mit weißem Haar und bunt gestreiftem Hemd. Eigentlich hat er sich schon immer für irgendwas engagiert. Bei den Grünen in Gilching etwa, einmal hat er dort sogar als Bürgermeister kandidiert. Er war im Elternbeirat aktiv, in der Gemeinde. Und als der Pfarrer dort 2014 fragte, ob jemand mithelfen kann, die ersten Neuankömmlinge aus Syrien oder woher auch immer zu versorgen, hat Deiglmayr direkt jenen Finger gehoben, der jetzt gerne mal zum Vorschein kommt, wenn er über die Zeit danach spricht. Denn seitdem Deiglmayr im Gilchinger Helferkreis aktiv ist, hat er neben all dem Schönen, all den kleinen Erfolgen eben auch vieles erlebt, das ihn manchmal daran zweifeln lässt, ob der Staat es wirklich ernst meint mit dem "Wir schaffen das". Dabei droht ja gerade die nächste Katastrophe. Bei dem, was gerade in Afghanistan passiert, lässt sich absehen, dass die Unterkünfte bald wieder voller werden dürften.

Wie man das schaffen soll, mit den Ressourcen, die gerade frei sind? Keine Ahnung, sagt Deiglmayr.

Und weil dieser Eindruck in jüngster Zeit eher stärker als schwächer geworden ist, organisiert Deiglmayr zusammen mit zehn bis 15 anderen aus dem Gilchinger und einem Münchner Helferkreis Mahnwachen für Geflüchtete. "Die Idee ist eigentlich, einfach dazustehen und auf das Thema aufmerksam zu machen, damit die Leute das wahrnehmen", sagt er. Also steht er jetzt alle zwei Wochen an verschiedenen Orten der Stadt - je nachdem, wo ihn das Kreisverwaltungsreferat gewähren lässt.

Am Montag ist der nächste Termin; dann werden sie vormittags auf dem Rindermarkt Stellung beziehen. Immer haben er und die anderen ihren Stand dabei, mit den Plakaten und dem Zelt mit den zwei Figuren davor und hoffen, dass die Menschen sie und ihr Anliegen wahrnehmen.

Montagvormittag vergangener Woche, Karl-Stützel-Platz, grauer Himmel über grauem Beton. Nur der rote Ring hebt sich ab - und die Plakate, die Deiglmayr und sein Kollege Manfred Gehrke mitgebracht haben. "Hallo Europa! Wir sind Menschen, holt uns bitte raus", steht auf einem, das direkt an dem kleinen Zelt hängt, das Deiglmayr und Gehrke aufgebaut haben. Davor die beiden Figuren: in Decken gehüllt, die Maske über Mund und Nase, den Blick ins Leere gerichtet. Die Szenerie soll an die Zustände in den Flüchtlingslagern erinnern. An Moria etwa. Oder an das, was gerade in Afghanistan passiert und mit großer Sicherheit die nächste große Fluchtbewegung auslösen wird, ja vielleicht auch schon ausgelöst hat. "Was da gerade passiert, ist eine Katastrophe", sagt Deiglmayr. Auch deshalb steht er hier. Ein anderer Grund: die Aussagen Seehofers zur Obergrenze für Geflüchtete. 200 000 sollten es sein. "Da sind wir weit drunter", sagt Deiglmayr - trotzdem dürften nicht mehr kommen. Und noch ein anderer Grund: So ein bisschen hat Deiglmayr das Gefühl, dass viele Menschen ihn zwar für sein Engagement respektieren. Aber die überwältigende Hilfsbereitschaft aus dem Jahr 2015 ist ein bisschen verdrängt worden. Von Corona, und vielleicht auch einfach von der Zeit, die vergangen ist.

"Corona hat alles andere überlagert", sagt Deiglmayr. Die Unterstützer seien deutlich weniger geworden

Im Herbst 2015, als in München Tausende aus Syrien, dem Irak und anderen Ländern ankommen, sind die Flüchtlinge das Thema in den Medien. Jeder hat eine Meinung dazu, manche lehnen die Neuankömmlinge ab, haben Angst vor den vielen Fremden. Andere begrüßen sie freudig, wollen ihnen den Start in Deutschland so angenehm wie möglich machen und helfen. Jetzt, fast sechs Jahre später, bestimmt die Pandemie die Schlagzeilen. Viele Menschen haben jetzt eigene Probleme - der Job, die Kinder. "Corona hat alles andere überlagert", sagt Deiglmayr. Die Unterstützer seien deutlich weniger geworden.

Das merkt man auch auf dem Karl-Stützel-Platz: Ein Passant bedenkt Deiglmayr und Gehrke wenigstens mit einem Hallo, ein ungarischer Tourist macht ein Foto. Aber sonst nimmt kaum jemand Notiz von den beiden und ihrem Stand.

Als die ersten Flüchtlinge nach Gilching kamen, galt es erst einmal, sie zu empfangen. Die Behörden stellten nicht viel, ein Zimmer in einem der Container, einen Blechspind, einen Tisch mit Stuhl, ein Bett mit Bettwäsche. "Und das war es dann." Also kümmerten sich Deiglmayr und die anderen um den Rest, zeigten ihren neuen Nachbarn den nächsten Supermarkt, besorgten Fahrräder. Denn S-Bahn-Tickets lagen keine in den Blechspinden. Bis heute sammelt Deiglmayr Schrotträder und macht sie in seinem Keller wieder flott. Zudem hilft er beim Papierkram, beantragt Duldungen und Arbeitserlaubnisse.

Aber manchmal verzweifelt er am zuständigen Landratsamt in Starnberg, etwa, als ein Paar aus Eritrea heiraten wollte, aber nicht die notwendigen Dokumente vorweisen konnte. Was gab es da für ein Theater. Die Behörden sperrten sich, das Paar verstand die Welt nicht mehr, und Deiglmayr versuchte, das alles irgendwie zu regeln. Nach etlichen Briefen und Formularen klappte es schließlich doch. "Das ist dann schon schön", sagt Deiglmayr. "Aber manchmal hat man doch den Eindruck, dass eher eine Nicht-Willkommens-Kultur herrscht." Wohlgemerkt nicht vonseiten der Bevölkerung - sondern in den Amtsstuben der Landratsämter und den anderen für Migration und Integration zuständigen Stellen. "Der Wille ist halt nicht wirklich da."

Trotzdem erledigen Deiglmayr und die anderen Aufgaben, die eigentlich der Staat übernehmen müsste - trotz der Hindernisse. Fühlt sich das nicht so an, als würde man dort einspringen, wo andere was versäumt haben? "A bisserl scho", sagt Deiglmayr, der gebürtige Wiener. "Aber es ist unzweifelhaft, dass es diese Hilfe braucht."

Wieder sticht der Finger hervor. Erst recht jetzt, wo es nicht mehr so viele gibt, die ebenfalls helfen und die Pandemie die Situation der Geflüchteten weiter verschärft hat. "Die Leute waren ja nur noch weggesperrt." Während der Lockdowns kamen die Helfer kaum noch in die Unterkünfte, auch das machte es nicht leichter. Deiglmayr versteht nicht, warum man es den Leuten so schwer macht. "Wir können die doch wirklich dringend brauchen."

So wie die beiden Geflüchteten, die der Helferkreis betreut hat und die jetzt im Starnberger Krankenhaus arbeiten. Als Pflegefachhelfer, also genau in jenem Beruf, den gerade kaum ein Deutscher machen will und in dem deshalb großer Mangel herrscht. Auch da waren wieder viele Anträge und Briefe notwendig. Aber es hat sich gelohnt. Deiglmayr freut sich über solche Positivbeispiele. Ein letztes Mal wirbelt der Finger durch die Luft. "Aber es sind zu wenige."