Von Till Krause

Im Juli 2019 erreichte mich eine Email, die für die nächsten zwölf Monate meine Arbeit - und zunehmend auch mein Leben - verändern sollte. Absenderin war eine Frau, die schrieb, Opfer eines Justizirrtums geworden zu sein. Fälschlicherweise verurteilt vom Landgericht München zu mehr als fünf Jahren Haft. Ihr Adoptivvater, ein ehemals hoher Beamter unter Edmund Stoiber und ihr Ex-Mann, Anwalt in einer Großkanzlei in München, hätten sie mit einer hanebüchenen Lügengeschichte hinter Gitter gebracht, um der Frau ihr Vermögen wegzunehmen und sie mundtot zu machen. Sie hatte jede Menge Beweise mitgeschickt, Gutachten und Eidesstattliche Versicherungen, die ihre Version der Geschichte stützen konnten. Zusammen mit meinem Kollegen Patrick Bauer bin ich dem Fall mehr als ein Jahr lang nachgegangen - und wir wurden irgendwann selbst Teil der Geschichte, die sich als eine Art irres Kammerspiel der Münchner High-Society entpuppte.

Es ging um Luxus-Wohnungen in Schwabing, Kunst und Antiquitäten im Wert von mehreren Millionen Euro, renommierte Professoren und Verwicklungen in höchste Kreise der bayerischen Politik. Im Oktober haben wir im SZ-Magazin dazu die Geschichte "Leben voller Lügen" (SZ Plus) veröffentlicht, eine der längsten (und bizarrsten) Reportagen, die dort je veröffentlicht wurden. Und weil uns im Lauf der Recherche bereits klar wurde, dass diese Geschichte eine Art Krimi aus dem echten Leben ist, haben wir bei unseren Interviews, unserem Aktenstudium und den vielen Treffen mit allen Beteiligten ein Aufnahmegerät laufen lassen, um daraus eine Audio-Dokumentation zu machen.

Daraus ist nun in Zusammenarbeit mit der Audioplattform Fyeo die siebenteilige Podcast-Serie "Die Mafiaprinzessin" geworden, die jetzt auf sz.de/mafiaprinzessin (SZ Plus) bereit steht. Die ersten beiden Folgen gibt es jetzt schon zu hören, jeden Donnerstag erscheint eine neue Episode. Es lohnt sich übrigens auch für Menschen, die den Text damals im SZ-Magazin schon gelesen haben und die vielen irren Wendungen der Geschichte schon kennen. Denn in der letzten Folge geht es auch darum, wie es nach der Veröffentlichung im Magazin weiter ging. Und ohne zuviel verraten zu wollen: Was danach passierte, ist ein ziemlicher Hammer...

