Kick it like Lamine Yamal

Bei den Münchner „Scoring Girls“ kommen Mädchen mit und ohne Migrationshintergrund zusammen. Es geht um Spaß und Gemeinschaft – aber auch darum, jenseits vom Fußballfeld einen Platz zu finden.

Von Charlotte Groß-Hohnacker

Jetzt ist sie dran. Jane Nganga nimmt Anlauf, dann tritt sie gegen den Ball mit den Sternen. Zack, und schon fliegt er in hohem Bogen in die linke obere Ecke des Tors. So weit oben, dass die Torfrau keine Chance hat. Verwandelt! Und schon muss die nächste schießen.