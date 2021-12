Mädchenfußball wird immer populärer. Auf diesen Trend reagiert jetzt der Münchner Verein für Bildung und Kultur (Biku). Unter dem Motto "Mädchen an den Ball" hat er ein Trainingsprogramm für Kickerinnen im Alter von sechs bis 16 Jahren aufgelegt, das 48 Trainingseinheiten umfasst. Geübt und gespielt wird auf dem Gelände des TSV Solln an der Herterichstraße. Unter fachlicher Anleitung sollen die Mädchen dort ihren Spaß am Fußballspielen ausleben. Für das Konzept kann sich auch der Bezirksausschuss Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln erwärmen; er stellt 8000 Euro bereit, um sich an den Trainerkosten zu beteiligen. Die etablierten Sportvereine hätten vorerst noch ein Problem damit, Mädchenmannschaften kontinuierlich zu unterhalten; da müsse man einstweilen nachhelfen, hieß es zur Begründung der Zuwendung an den 2012 gegründeten Förderverein. Die Entscheidung im Stadtteilgremium fiel einstimmig.