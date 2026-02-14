Zwei Mädchen aus München sind beim Rodeln mit ihrem Schlitten im Skigebiet Rauris im Salzburger Land von der Piste abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Eines der beiden Mädchen starb nun an den Folgen des Unfalls. Das berichtete die Polizei des österreichischen Bundeslandes in einer Pressemeldung.

Die 13-Jährige war laut Angaben der österreichischen Polizei mit ihrer Schulklasse im Skilager, als am vergangenen Donnerstag gegen 11.20 Uhr das Unglück passierte. Die beiden Mädchen kamen aus bislang unbekannter Ursache von der Piste ab. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort wurden die Mädchen mit einem Rettungshubschrauber zunächst in ein Krankenhaus gebracht, wo eine der beiden an den Folgen der schweren Verletzungen starb. Wie es dem anderen Mädchen geht, ist derzeit nicht bekannt. Die Alpine Einsatzgruppe hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.