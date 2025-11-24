Ein angeblicher Raubüberfall auf ein elfjähriges Mädchen Ende Oktober in Bogenhausen war vorgetäuscht. Das Mädchen hatte am 22. Oktober seinen Eltern erzählt, dass es morgens auf dem Schulweg in der Effnerstraße überfallen worden war. Danach habe sich die Elfjährige auf einem Spielplatz in der Titurelstraße wiedergefunden, ohne zu wissen, wie sie dort hingekommen war. Ihre MVV-Karte und etwas Bargeld seien ihr gestohlen worden, außerdem habe sie Schmerzen am Kopf.