Zum Hauptinhalt springen

BogenhausenMädchen täuscht Raubüberfall vor

Die Polizei konnte die Ermittlungen in einem angeblichen Raubüberfall einstellen.
Die Polizei konnte die Ermittlungen in einem angeblichen Raubüberfall einstellen. (Foto: Robert Haas)

MVV-Karte und Bargeld weg, zudem Kopfschmerzen: Ende Oktober behauptet eine Elfjährige, überfallen worden zu sein. Nun stellt sich heraus, sie hat die Tat erfunden.

Ein angeblicher Raubüberfall auf ein elfjähriges Mädchen Ende Oktober in Bogenhausen war vorgetäuscht. Das Mädchen hatte am 22. Oktober seinen Eltern erzählt, dass es morgens auf dem Schulweg in der Effnerstraße überfallen worden war. Danach habe sich die Elfjährige auf einem Spielplatz in der Titurelstraße wiedergefunden, ohne zu wissen, wie sie dort hingekommen war. Ihre MVV-Karte und etwas Bargeld seien ihr gestohlen worden, außerdem habe sie Schmerzen am Kopf.

Die Eltern verständigten die Polizei, das Kommissariat 21, zuständig für Raubdelikte, ermittelte. Nun aber kam heraus: Das Mädchen hatte sich den Überfall nur ausgedacht, um einer bevorstehenden Schulaufgabe zu entkommen. Die Ermittlungen sind beendet, und weil das Mädchen strafunmündig ist, wird die Falschbehauptung keine Konsequenzen haben.

© SZ/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Besonderer Studierendenjob
:Als Student in der Fahrerkabine der Straßenbahn

Der Münchner Student Alexander Löher hat einen Nebenjob, der ihn begeistert, aber auch herausfordert: Er ist Trambahnfahrer.  Welche Erfahrungen er macht, erzählt er auf einer nächtlichen Tour durch München.

SZ PlusVon Carla Toenneßen und Johannes Simon

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite