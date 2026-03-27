Zum Hauptinhalt springen

Neuhausen36-Jährige verfolgt Handydiebe - mit Baby auf dem Arm

Passanten hielten die mutmaßlichen Diebinnen an der Haltestelle Rotkreuzplatz fest (Symbolfoto).
Passanten hielten die mutmaßlichen Diebinnen an der Haltestelle Rotkreuzplatz fest (Symbolfoto). Robert Haas

Zwei Jugendliche wollen einer Mutter das Smartphone stehlen, als die gerade mit ihrem Kind in der U-Bahn unterwegs ist.

Wegen des Vorwurfs des räuberischen Diebstahls sitzt ein 14-jähriges Mädchen in Untersuchungshaft. Sie soll laut Münchner Polizei zusammen mit einer 16-jährigen Komplizin versucht haben, in der U-Bahn einer Frau das Handy zu klauen.

Die Frau, eine 36-jährige Münchnerin, fuhr demnach am Donnerstag gegen 9.30 Uhr mit ihrem Baby in der U1 Richtung Olympia-Einkaufszentrum. Am Hauptbahnhof stiegen die beiden Jugendlichen zu und verwickelten die Frau in ein Gespräch. Kurz vor der Haltestelle Rotkreuzplatz soll die 16-Jährige ein Handy aus dem Kinderwagen der Frau gestohlen und es der 14-Jährigen gegeben haben. Die stieg laut Polizei an der Haltestelle aus, die bestohlene Frau rannte hinterher. Obwohl sie ihr Baby im Arm hielt, gelang es ihr, das Handy zurückzuholen.

Die beiden Jugendlichen wurden am Bahnsteig von Passanten festgehalten, bis die Polizei eintraf. Sie sind beide wegen zahlreicher Delikte polizeibekannt.

© SZ/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Erfolg von Dominik Krause
:Platz da, ihr Alten! München hat bewusst jung gewählt

Dominik Krause stürzt OB-Routinier Dieter Reiter, und was fällt Markus Söder dazu ein: Der Junge wird schon noch reifen. Ein Lehrstück über die Jungen und die Alten in der Politik.

Essay von Max Fluder

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite