Wegen des Vorwurfs des räuberischen Diebstahls sitzt ein 14-jähriges Mädchen in Untersuchungshaft. Sie soll laut Münchner Polizei zusammen mit einer 16-jährigen Komplizin versucht haben, in der U-Bahn einer Frau das Handy zu klauen.

Die Frau, eine 36-jährige Münchnerin, fuhr demnach am Donnerstag gegen 9.30 Uhr mit ihrem Baby in der U1 Richtung Olympia-Einkaufszentrum. Am Hauptbahnhof stiegen die beiden Jugendlichen zu und verwickelten die Frau in ein Gespräch. Kurz vor der Haltestelle Rotkreuzplatz soll die 16-Jährige ein Handy aus dem Kinderwagen der Frau gestohlen und es der 14-Jährigen gegeben haben. Die stieg laut Polizei an der Haltestelle aus, die bestohlene Frau rannte hinterher. Obwohl sie ihr Baby im Arm hielt, gelang es ihr, das Handy zurückzuholen.

Die beiden Jugendlichen wurden am Bahnsteig von Passanten festgehalten, bis die Polizei eintraf. Sie sind beide wegen zahlreicher Delikte polizeibekannt.