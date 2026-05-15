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Machtwechsel im RathausSchläge und Ratschläge

Lesezeit: 2 Min.

Machtwechsel: Dieter Reiter (links) übergibt die Amtskette an Dominik Krause, Münchens neuen Oberbürgermeister.
Machtwechsel: Dieter Reiter (links) übergibt die Amtskette an Dominik Krause, Münchens neuen Oberbürgermeister. Peter Kneffel/dpa

Der Münchner Alt-OB Dieter Reiter hat einen wirklich guten Vorsatz. Man möchte ihm beinahe schon gratulieren.

Glosse von Christian Mayer

Es ist ganz bestimmt nicht leicht, auf einmal wieder Privatmann zu sein, wenn man zuvor gewohnt war, dass man überall hofiert wird, dass der Fahrer auf einen wartet, um einen zum nächsten Termin zu kutschieren, dass die Leute zwar nicht immer jubeln, aber zumindest höflich klatschen. Von einem Tag auf den anderen vom Thron gestoßen zu werden, weil das Volk rebelliert oder einen anderen bevorzugt, kann brutal wehtun. Kaum einer hat den Machtentzug auf so drastische Weise erlebt wie König Ludwig I., als er 1848 abdanken musste, was auch an einer ungestümen Dame namens Lola Montez lag.

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