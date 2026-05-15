Es ist ganz bestimmt nicht leicht, auf einmal wieder Privatmann zu sein, wenn man zuvor gewohnt war, dass man überall hofiert wird, dass der Fahrer auf einen wartet, um einen zum nächsten Termin zu kutschieren, dass die Leute zwar nicht immer jubeln, aber zumindest höflich klatschen. Von einem Tag auf den anderen vom Thron gestoßen zu werden, weil das Volk rebelliert oder einen anderen bevorzugt, kann brutal wehtun. Kaum einer hat den Machtentzug auf so drastische Weise erlebt wie König Ludwig I., als er 1848 abdanken musste, was auch an einer ungestümen Dame namens Lola Montez lag.