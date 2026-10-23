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Polizeieinsatz in München22-Jähriger verletzt Gleichaltrigen mit Machete

Elf Streifenbeamte und das Unterstützungskommando waren im EInsatz (Symbolfoto).
Elf Streifenbeamte und das Unterstützungskommando waren im EInsatz (Symbolfoto).
Foto: Marijan Murat/dpa

Drei junge Männer wollen einen früheren Streit klären – dann eskaliert die Situation.

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Ein 22-Jähriger soll bei einem Streit in einer Wohnung im Stadtteil Ramersdorf-Perlach einen Gleichaltrigen mit einer Machete verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen. Hintergrund soll eine vorausgegangene Beleidigung gewesen sein.

Drei junge Männer – einer im Alter von 16, die beiden anderen im Alter von je 22 Jahren – hatten demnach die Wohnung des 22-Jährigen aufgesucht, um einen früheren Streit zu klären. Als Familienangehörige des Bewohners die Tür öffneten, eskalierte die Situation sofort. Der Wohnungsinhaber soll eine Machete geholt, damit gedroht und einen der beiden Besucher verletzt haben. Dieser erlitt nach Angaben einer Polizeisprecherin eine Schnittwunde an der linken Hand, die an Ort und Stelle medizinisch versorgt worden sei.

Nach Angaben der Polizei waren elf Streifenbeamte sowie Kräfte des Unterstützungskommandos im Einsatz. Der mutmaßliche Angreifer wurde noch am Tatort festgenommen. Die Beamten stellten zudem die Machete sicher. Gegen den 22-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

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