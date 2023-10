Die Polizei schaut am Spielfeldrand zu

Jede Stunde kommt die Polizei zum Gelände des TSV Maccabi in Riem.

Trotz des Kriegs in Israel versucht der jüdische Club TSV Maccabi München, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Doch immer wieder müssen Partien abgesagt werden - und die Kinder tragen in der Öffentlichkeit ihr Trikot lieber nicht.

Von Sabine Buchwald

Beim siebten Tor schiebt die Sonne endgültig alle Wolken weg. Am Spielfeldrand klatschen die Eltern der Mannschaft vom TSV Maccabi München Beifall. Einige Meter weiter werden die Gesichter immer länger. Die U10 des FC Türk Sport Garching schlägt sich an diesem Sonntagvormittag nicht besonders gut. Aber die Kinder spielen Fußball, und das ist in diesem Moment das Wichtigste. "Die Jungs sollen Spaß haben und fair kicken", sagt ein Vater der Garchinger Mannschaft.