„Lynyrd Skynyrd“ wurden nach dem Erfolg von „Sweet Home Alabama“ durch einen Flugzeugabsturz fast ausgelöscht. Zehn Jahre später stieg Johnny Van Zandt als Sänger für seinen getöteten Bruder ein und hält die Band am Leben. Wieso macht er weiter?

Interview von Michael Zirnstein

Johnny Van Zandt meldet sich per Video-Anruf aus Florida, gut gelaunt, langhaarig, ein gestandener Rocker, die Gitarre auf dem Schoß, das Schlagzeug in Reichweite. Bekannt wurde er als Sänger: Seit fast 40 Jahren vertritt er seinen Bruder Ronnie Van Zandt bei Lynyrd Skynyrd. Der starb zehn Jahre zuvor zusammen mit dem Gitarristen Steve Gaines, dessen Schwester Cassie, dem Manager Dean Kilpatrick und zwei Piloten bei einem Flugzeugabsturz auf dem Weg nach Baton Rouge; die übrigen Musiker kamen schwer verletzt mit dem Leben davon. An der großen Tragödie schien die Band zerbrochen zu sein – dass sie immer noch tourt, liegt auch an Johnny Van Zandt und natürlich ihrem großen Hit „Sweet Home Alabama“.