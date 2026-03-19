Christoph Zitzmann fällt auch dann auf, wenn er nicht in einem seiner Autos sitzt. Gerade hat er seinen Maybach vor dem Hotel Vier Jahreszeiten abgestellt. Der Wagen ist in dezenten Farben gehalten, sein Outfit weniger. Es folgt ein Gespräch über Luxus, Protz und Prahlerei, an dessen Ende es erst um seine diamantenbesetzte Rolex geht.
Maybach-Fahrer über Neid und Prahlerei„Die wenigsten wollen in einem Luxusauto protzen“
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Christoph Zitzmann besitzt selbst Edelautos und organisiert Luxus-Touren. Ein Gespräch über den Unterschied zwischen Prahlen und Herzeigen, die Frage, warum Ferraris selten zerkratzt werden und immer mehr Champagner verschenkt wird.
Interview von Philipp Crone
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