Christoph Zitzmann fällt auch dann auf, wenn er nicht in einem seiner Autos sitzt. Gerade hat er seinen Maybach vor dem Hotel Vier Jahreszeiten abgestellt. Der Wagen ist in dezenten Farben gehalten, sein Outfit weniger. Es folgt ein Gespräch über Luxus, Protz und Prahlerei, an dessen Ende es erst um seine diamantenbesetzte Rolex geht.