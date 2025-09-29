Bewohner von Luxus-Wohnanlage wollen öffentlichen Durchgang schließen – weil sie sich gestört fühlen

Drogenhandel und Prostitution hätten sich aus dem Alten Botanischen Garten in ihre Siedlung verlagert, klagen die Bewohner und wenden sich an die Stadt. Entsteht hier bald eine „gated community“?

Es sind schlimme Zustände, die in dieser Bitte an den Stadtrat zu lesen sind: „Wir Anwohner sehen hier leider von Drogenkonsum bis zum Drogenhandel, Prostitution, Sexualstraftaten und Hausfriedensbruch wirklich alles!“, schreibt der Absender einer Mail im April 2024 und schiebt hinterher: „Undenkbar in einer Stadt wie München.“