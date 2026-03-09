Kurz vor acht wird die Ehefrau des Künstlers von Freunden noch gefragt: „Na, wie nervös isser auf einer Skala von eins bis zehn?“ Die Gemahlin antwortet: „Hundert“ und lacht. Sie muss ja auch nicht gleich auf die Bühne. Klar, es ist eine Premiere, und erste Male sind auch für erfahrene Bühnentiere immer wieder Aufreger, was man so hört. Aber Sorgen machen muss sich Simon Pearce natürlich nullkommanull.