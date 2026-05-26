Wie Schüler lernen, mit Sprache zu spielen – und Institutionen wie Lyrik Kabinett und Literaturhaus sie dabei in Workshops unterstützen. Und warum das wichtig ist.

„Nashorngiraffe und Krokodilpiranha tollen im Wasser herum, doch wenn der Rat der Tiere einberufen wird, gehen alle zusammen Eis essen“. Auf der Bühne der Städtischen Wilhelm-Busch-Realschule lesen die Schüler der Klasse 5 orange an diesem Abend gemeinsam eigene Gedichte vor. Nicht nur der Zusammenhalt unter Fantasietieren spielt dabei eine Rolle. Das poetische Erkunden der Schüler ist vielfältig. Es geht um Farben: „Meine Lieblingsfarbe Blau macht Urlaub in Marokko, weil sie sich bräunen will.“ Um Gefühle: „Meine Sehnsucht ist wie ein Satellit, der alleine im Weltraum spielt.“