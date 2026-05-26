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Wie Schüler „Lust auf Lyrik“ bekommen„Meine Sehnsucht ist wie ein Satellit, der alleine im Weltraum spielt“

Lesezeit: 4 Min.

Schüler einer fünften Klasse zeigen ihre „Lust auf Lyrik“ in Collagen.
Schüler einer fünften Klasse zeigen ihre „Lust auf Lyrik“ in Collagen. LaL - Collage Klasse 5 orange 2026

Wie Schüler lernen, mit Sprache zu spielen – und Institutionen wie Lyrik Kabinett und Literaturhaus sie dabei in Workshops unterstützen. Und warum das wichtig ist.

Von Jasper Eckhof

„Nashorngiraffe und Krokodilpiranha tollen im Wasser herum, doch wenn der Rat der Tiere einberufen wird, gehen alle zusammen Eis essen“. Auf der Bühne der Städtischen Wilhelm-Busch-Realschule lesen die Schüler der Klasse 5 orange an diesem Abend gemeinsam eigene Gedichte vor. Nicht nur der Zusammenhalt unter Fantasietieren spielt dabei eine Rolle. Das poetische Erkunden der Schüler ist vielfältig. Es geht um Farben: „Meine Lieblingsfarbe Blau macht Urlaub in Marokko, weil sie sich bräunen will.“ Um Gefühle: „Meine Sehnsucht ist wie ein Satellit, der alleine im Weltraum spielt.“

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100 Jahre James Krüss
:Ein Turm für den ewigen Insulaner

Die Internationale Jugendbibliothek feiert den runden Geburtstag des Schriftstellers James Krüss mit der Eröffnung des renovierten Krüss-Turms und einem großen Familienfest.

Von Barbara Hordych

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