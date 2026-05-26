„Nashorngiraffe und Krokodilpiranha tollen im Wasser herum, doch wenn der Rat der Tiere einberufen wird, gehen alle zusammen Eis essen“. Auf der Bühne der Städtischen Wilhelm-Busch-Realschule lesen die Schüler der Klasse 5 orange an diesem Abend gemeinsam eigene Gedichte vor. Nicht nur der Zusammenhalt unter Fantasietieren spielt dabei eine Rolle. Das poetische Erkunden der Schüler ist vielfältig. Es geht um Farben: „Meine Lieblingsfarbe Blau macht Urlaub in Marokko, weil sie sich bräunen will.“ Um Gefühle: „Meine Sehnsucht ist wie ein Satellit, der alleine im Weltraum spielt.“
Wie Schüler „Lust auf Lyrik“ bekommen„Meine Sehnsucht ist wie ein Satellit, der alleine im Weltraum spielt“
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Wie Schüler lernen, mit Sprache zu spielen – und Institutionen wie Lyrik Kabinett und Literaturhaus sie dabei in Workshops unterstützen. Und warum das wichtig ist.
Von Jasper Eckhof
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