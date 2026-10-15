„Wahlverwandtschaften“ – diesen Begriff entlehnte Johann Wolfgang von Goethe einst aus der Chemie, für den Titel eines seiner berühmtesten Romane. Um die Anziehungs- und Abstoßungskräfte zwischen Menschen geht es in der Gegenwart auch einem Schriftsteller wie Lukas Rietzschel – nicht nur in seinen Romanen, sondern nun auch in seinem Programm für das nächste Literaturfest München , das er kuratieren wird.

„(Wahl)verwandtschaften. Was uns verbindet, was uns trennt“ hat er als Motto für das Literaturfest gewählt, das vom 14. bis 23. April 2027 stattfinden wird. Das gab das Literaturhaus München bekannt, das in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Stadt München das Festival veranstaltet – und in Rietzschel einen jungen, vielfach ausgezeichneten Schriftsteller gewonnen hat, der sich als Theaterautor und Maler auch spartenüberschreitend profiliert hat. Sein Programm soll entsprechend „einen lebendigen Dialog zwischen Literatur, Theater, Musik und bildender Kunst“ bieten.

Literatur : Der Ost-Erklärer, der kein Ost-Erklärer sein will Lukas Rietzschel gilt schon länger als die junge literarische Stimme aus den neuen Bundesländern. In seinem neuen Roman „Sanditz“ steigert er sich zu großer Erzählkunst. Anruf bei einem Skeptiker, der den Hype noch nicht glauben will. SZ Plus Von Christine Dössel ...

Erkennbar hat Rietzschel jedoch keine Lust, sich beim Literaturfest vorrangig mit den Anziehungs- und Abstoßungskräften zwischen dem deutschen Osten und Westen zu beschäftigen, wie Romane von „Mit der Faust in die Welt schlagen“ bis „Sanditz“ nahelegen könnten. Sein Fokus soll allgemeiner auf der Familie liegen: „Familien sind bis heute Ausgangspunkt unserer persönlichen Entwicklung, Spiegelbild einer Gesellschaft in ihrer Zeit und damit anhaltend spannendes literarisches Untersuchungsfeld“, lässt er sich zitieren. „Grund genug, diese sogenannte Keimzelle intensiver zu untersuchen und festzustellen: Familie bedeutet Zuflucht und Fluch gleichermaßen, Erbe, Last, Geborgenheit und neben aller Blutsverwandtschaft auch Zweckgemeinschaft oder Wahlverwandtschaft.“

Beim Literaturfest soll es wie in den Vorjahren auch wieder eine sogenannte Münchner Schiene geben: Diesmal wird sie von der Internationalen Jugendbibliothek (IJB) konzipiert und organisiert. Kuratiert von der Kulturvermittlerin Anna Hofer und der Journalistin und Autorin Christine Knödler, sind unter dem Motto „Auf der Achterbahn!“ dabei „literarische Verführungen für alle“ geplant, ob für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene. Klingt so, als sei das ebenfalls dicht dran am Prinzip der Wahlverwandtschaften.