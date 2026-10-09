Weltrekordhalter Lukas Irmler ist in Venezuela über die fast 1000 Meter hohen Angel Falls balanciert, trotz Höhenangst. Wie er die Furcht überwindet und warum er sich als Vorbild sieht, weil er im Gegensatz zu anderen Profis mit Sicherung klettert.

Vor 25 Jahren riefen Joachim Hellinger und Thomas Witt die European Outdoor Film Tour ins Leben, zeigten in 16 Städten Extremsport-Kurzfilme in Doku-Form. Die Tour wuchs und wuchs, teilweise gab es im Jahr 300 Aufführungen in 163 Städten und 14 Ländern. Die Premiere der Jubiläums-Ausgabe ist nun am 12. Oktober im Deutschen Theater. Mit dabei: der gebürtige Dachauer Lukas Irmler, 38, mehrfacher Slackline-Weltrekordler. Sein in dem Film „Six days to the edge“ verewigtes Abenteuer führte ihn nach Venezuela, zu den Angel Falls, dem mit knapp tausend Metern in die Tiefe stürzenden höchsten Wasserfall der Welt.