Für Sanierungsarbeiten nach einem Lkw-Brand vor gut zwei Jahren wird der Luise-Kiesselbach-Tunnel in München im Juli für einen Monat in eine Richtung gesperrt. Die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Nord ist von 1. Juli bis 2. August nicht befahrbar, wie das Baureferat mitteilt.

Die Sperrung umfasst in etwa den Abschnitt zwischen den Autobahnen 95 (Garmisch) und 96 (Lindau). Sie kann damit unter anderem den Verkehr betreffen, der von der A95 aus Garmisch-Partenkirchen oder Starnberg nach München drückt – und da wird es an Ausflugswochenenden am Autobahnende oft eng.

Bei einem Lastwagenbrand am 17. April 2024 waren die Tunneldecke und die technische Infrastruktur stark beschädigt worden. Die Stadt hatte den Tunnel damals nach provisorischen Reparaturen und mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 Kilometern pro Stunde bereits nach rund 20 Stunden wieder freigegeben.

Umleitungen sollen etwa über die Garmischer Straße führen

Nun sollen die durch das Feuer beschädigten Bereiche der Tunneldecke instand gesetzt und Sicherheitssysteme erneuert werden. Dazu zählen unter anderem Lüftung, Brandmeldeanlage, Funktechnik, Beleuchtung und Löschwasserleitung.

Die Stadt richtet Umleitungen ein, insbesondere über die Garmischer Straße. Zudem sollen Ampelschaltungen angepasst und Ausweichstrecken im Stadtgebiet optimiert werden, wie es hieß.

Trotzdem rechnet die Stadt mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und empfiehlt, den Münchner Südwesten großräumig zu umfahren – oder auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. Rettungs- und andere Einsatzfahrzeuge können den Tunnel in Fahrtrichtung Nord während der Bauarbeiten weiterhin nutzen. Die CSU forderte eine Aktuelle Stunde, weil sie aufgrund der Einschränkungen im Nahverkehr und weiterer Baustellen eine Belastung der Anwohner befürchtet.

Denn auch eine der wichtigsten Verkehrsadern Münchens in Verlängerung des Luise-Kiesselbach-Tunnels bleibt bis dahin eine Baustelle: Die Landeshauptstadt saniert die Donnersbergerbrücke, die mit 160 000 Fahrzeugen am Tag als eine der meistbefahrenen innerstädtischen Querungen in Europa gilt.

Immer wieder kommt es auf der Donnersbergerbrücke wegen der Instandhaltungsmaßnahmen zu Sperrungen, die dazu führen, dass die Überführung über das Gleisbett vor dem Hauptbahnhof in beiden Fahrtrichtungen nur einspurig befahrbar ist. Die Instandsetzung wird voraussichtlich bis ins Jahr 2029 andauern. In spätestens zehn bis 15 Jahren aber muss die Brücke, die rechtzeitig zu den Olympischen Sommerspielen im Jahr 1972 fertiggestellt wurde, komplett neu gebaut werden.