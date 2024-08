Gestrandete Lufthansa-Passagiere müssen in München auf eigene Faust auf Zimmersuche gehen – während zugleich Zehntausende Adele-Fans in der Stadt sind. „Aufgrund eines heute stattfindenden Popkonzerts in München sind alle Hotels vor Ort ausgebucht, wodurch keine Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden können“, bestätigte eine Lufthansa-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.