Aber für eine optimale Lernatmosphäre seien sie nicht mehr zwingend, sagt Experte Christian Schwarzbauer. Was es jetzt braucht, um Klassenzimmer gut zu belüften, und was langfristig helfen kann.

Von Kathrin Aldenhoff

Noch nie wurde so viel über die Luft in Klassenzimmern gesprochen wie zu Zeiten der Pandemie. Wissenschaftlich untersucht hat diese Luft Professor Christian Schwarzbauer von der Hochschule München. Mit seinem Team hat er im Schuljahr 2021/2022 Daten zur Luftqualität in 244 Klassenzimmern in Mainz und im Großraum München gesammelt. Ein Gespräch über gute Luft und Aerosole, Stoßlüften und mobile Luftfilter.