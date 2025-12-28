Zum Hauptinhalt springen

Trends und Tricks im Luftballon-Gewerbe„Lassen Sie keinen über Nacht im Auto“

Lesezeit: 5 Min.

Die Betreiber des Luftballongeschäfts Isarballon Elvedina Pilav und ihr Mann Aziz Pilav.
Die Betreiber des Luftballongeschäfts Isarballon Elvedina Pilav und ihr Mann Aziz Pilav. (Foto: Robert Haas)

Aziz Pilav verkauft alles aus Latex oder Alu, was man aufpusten kann. Über die Vorlieben der Münchner, Entwicklungen im Feier-Segment, die lustigsten Anekdoten und einen sehr traurigen Moment.

Interview von Philipp Crone

Im Schaufenster hängt gleich der Bestseller. Es ist die Null, die man auf keinen Fall mit einem großen O verwechseln darf. Und schon geht es hinein in die Welt der Ballone, die einiges über ihre Käufer zutage fördert. Aziz Pilav, 46, betreibt zusammen mit seiner Frau Elvedina seit zwölf Jahren mittlerweile zwei Luftballon-Läden in München.

Zur SZ-Startseite

Ein Jahr ohne Alkohol
:„Ich kann über diese ganzen Pro-Alk-Argumente nur noch schmunzeln“

Investigativreporter Felix Hutt trinkt manchmal so viel Alkohol, dass er seine Tochter am nächsten Morgen nur mit Tabletten erträgt. Dann verzichtet er für ein Jahr komplett. Und stellt am Ende sein ganzes Bild von Männlichkeit infrage.

SZ PlusInterview von Sabine Buchwald

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite