Im Schaufenster hängt gleich der Bestseller. Es ist die Null, die man auf keinen Fall mit einem großen O verwechseln darf. Und schon geht es hinein in die Welt der Ballone, die einiges über ihre Käufer zutage fördert. Aziz Pilav, 46, betreibt zusammen mit seiner Frau Elvedina seit zwölf Jahren mittlerweile zwei Luftballon-Läden in München.