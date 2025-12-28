Im Schaufenster hängt gleich der Bestseller. Es ist die Null, die man auf keinen Fall mit einem großen O verwechseln darf. Und schon geht es hinein in die Welt der Ballone, die einiges über ihre Käufer zutage fördert. Aziz Pilav, 46, betreibt zusammen mit seiner Frau Elvedina seit zwölf Jahren mittlerweile zwei Luftballon-Läden in München.
Trends und Tricks im Luftballon-Gewerbe„Lassen Sie keinen über Nacht im Auto“
Lesezeit: 5 Min.
Aziz Pilav verkauft alles aus Latex oder Alu, was man aufpusten kann. Über die Vorlieben der Münchner, Entwicklungen im Feier-Segment, die lustigsten Anekdoten und einen sehr traurigen Moment.
Interview von Philipp Crone
