Wer die Franz Bar in Sendling mag, wird die Franzi Bar in der Ludwigsvorstadt lieben. Kein Wunder: Die beiden sind miteinander verwandt. Das sieht man schon der Einrichtung an, die hier wie dort von den Betreibern Maximilian Schwarz und Alexander Hahn mit viel Schweiß und Liebe zusammengezimmert wurde. Man merkt es aber auch der Karte an: Sowohl im Franz als auch im Franzi gibt es typisch französische Bistro-Gerichte, die zum Teilen einladen. Flammkuchen zum Beispiel oder, je nach Saison, eine ganze Artischocke oder Bœuf Bourguignon. Dazu ausgewählte Weine und raffinierte Cocktails, et voilà.

Während der Fokus in Sendling ganz klar auf den Weinen liegt, ist es in der Ludwigsvorstadt genau andersherum. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass die Franz Bar eine Tagesbar ist, spätestens um 22 Uhr ist Schluss. Mehr gibt die Konzession nicht her. Die Franzi Bar dagegen hat unter der Woche bis Mitternacht geöffnet, am Wochenende sogar bis ein Uhr.

Und das ist auch gut so: Die Cocktail-Karte umfasst mehrere Seiten, und wer sich durchprobieren will, braucht Zeit. Macht aber nichts, das gemütliche Ambiente lädt gerade an einem grauen Novembertag zum Verweilen ein:

Foto: Stephan Rumpf Foto: Stephan Rumpf Der kleine Raum ist in warmes Licht getaucht, über der Bar hängen Pflanzen von der Decke.

Im Sommer ist es dagegen eine Terrasse samt Schanigarten an einer wenig befahrenen Straße, die dazu verleitet, noch ein wenig länger sitzenzubleiben. Dass man sich bei ihnen wohlfühlt, ist Schwarz und Hahn wichtig: „Guter Service und hohe Qualität müssen für uns nicht steif oder förmlich sein“, sagen sie.

Auf der Cocktail-Karte stehen zum einen echte Klassiker, wie der Gimlet (14 Euro). Wenn’s etwas moderner sein darf, empfiehlt sich ein Pornstar Martini (16,50 Euro), stilecht mit einem separaten Schluck Crémant. Oder doch lieber Signature-Drinks wie ein Barjac Sour (14,50 Euro) oder Salty Scallywag (15 Euro)? Letzterer schmeckt, ähnlich wie der Pornstar Martini, nach Sommer: herrlich fruchtig, mit Mango, Limette, Minze und Meersalz. Im starken Kontrast dazu, aber nicht weniger köstlich: der Autumn Gold (15,50 Euro) von der saisonalen Karte. Die Mischung aus gutem Rum, hausgemachtem Hokkaido-Sirup und Angosturabitter ist Herbst im Glas – im allerbesten Sinne: warm und ein wenig rauchig.

Auf der kleinen Bistrokarte steht unter anderem Elsässer Flammkuchen. Wie viele andere Gerichte eignet sich auch dieser zum Teilen. Foto: Stephan Rumpf

Auch, wer auf Alkohol verzichtet, dürfte in der Franzi Bar auf seine Kosten kommen: Drinks wie der Cloudy (12,50 Euro) auf Basis von alkoholfreiem Gin, Zitrone, weißer Schokolade getoppt mit einem Maracuja-Schaum lesen sich vorzüglich – und keineswegs nach einer lieblos zusammengemischten Notlösung.

Ansonsten lohnt es sich, gleich zum Feierabend auf einen Absacker in der Maistraße vorbeizuschauen: Immer von 17 bis 18 Uhr ist Happy Hour angesagt. Ein kleines Müllerbräu-Helles vom Fass gibt es dann schon für zwei Euro. Oder wie wäre es mit zwei Austern und zwei Gläschen Crémant für 15 Euro? Das gute Leben, es braucht manchmal gar nicht viel. Das beweist nicht zuletzt ein Abend in der Franzi Bar.

Franzi Bar, Maistraße 10, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 17 bis 0 Uhr, Freitag und Samstag 17 bis 1 Uhr, Sonntag 17 bis 22 Uhr.