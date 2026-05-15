Welch Anblick! In der Münchner Ludwigstraße wachsen Bäume, Menschen flanieren und sitzen im Schatten, Radler haben Platz. Schade, dass diese Bilder bisher nur Simulationen sind. Doch der Siegerentwurf für die Umgestaltung von Münchens sogenannter Prachtstraße lässt hoffen, dass auch diese Stadt sich einstellt auf eine wärmer werdende Welt. Nur ein paar Meter von der Ludwigstraße entfernt misst die Uni die Temperatur. Seit Ende der 1970er-Jahre ist sie um drei bis vier Grad gestiegen, die Zahl der jährlichen Hitzetage von eineinhalb auf 13.