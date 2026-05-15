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MeinungSpektakulärer Plan für PrachtmeileMünchen sollte nicht lange herumplanen – sondern die Bäume gleich pflanzen

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Kommentar von Bernd Kastner

Lesezeit: 2 Min.

Vor der Ludwig-Maximilians-Universität könnten die Bäume noch näher an den Brunnen rücken, wie ein kleines, schattenspendendes Wäldchen.
Vor der Ludwig-Maximilians-Universität könnten die Bäume noch näher an den Brunnen rücken, wie ein kleines, schattenspendendes Wäldchen. MDP Michel Desvigne Paysagiste SARL, Paris

Die Stadt hat das Glück, sich noch auf den Klimawandel einstellen zu können. Diese Chance muss sie so schnell wie möglich nutzen – um ein Signal an die junge Generation zu senden.

Welch Anblick! In der Münchner Ludwigstraße wachsen Bäume, Menschen flanieren und sitzen im Schatten, Radler haben Platz. Schade, dass diese Bilder bisher nur Simulationen sind. Doch der Siegerentwurf für die Umgestaltung von Münchens sogenannter Prachtstraße lässt hoffen, dass auch diese Stadt sich einstellt auf eine wärmer werdende Welt. Nur ein paar Meter von der Ludwigstraße entfernt misst die Uni die Temperatur. Seit Ende der 1970er-Jahre ist sie um drei bis vier Grad gestiegen, die Zahl der jährlichen Hitzetage von eineinhalb auf 13.

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