Weil die Party-Exzesse in der Türkenstraße für die Anwohner unerträglich geworden sind, sollen die Feiernden auf die Ludwigstraße ausweichen. An den beiden kommenden Wochenenden wird dies aber noch nicht der Fall sein. Am Mittwoch hatte das Stadtrats-Plenum der Verwaltung aufgegeben, die Ludwigstraße zwischen Siegestor und Odeonsplatz an Wochenenden für den Verkehr zu sperren, damit dort Feiern möglich ist.

Am Tag danach beschäftigte sich der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) unter Leitung von OB Dieter Reiter (SPD) damit. Die Experten entschieden, die Straße an den nächsten beiden Wochenenden noch nicht zu sperren. Die Planungen hierfür erforderten einen gewissen Vorlauf. Zudem sollen die Erfahrungen mit anderen Regelungen, etwa das Glasflaschenverbot auf der Türkenstraße, mit einbezogen werden.