München:Ludwigstraße wird doch keine Feiermeile

Die Ludwigstraße in München bei Nacht - bald soll sie an den Wochenenden für den Verkehr gesperrt werden, um sich in eine Feiermeile zu verwandeln.

Von Heiner Effern

Die Stadt macht einen Rückzieher bei der Suche nach einer neuen Partymeile für junge Menschen: Die geplante Sperrung der Ludwigstraße an Wochenenden ist schon abgesagt, bevor sie ein einziges Mal getestet werden konnte. Das bestätigten die Fraktionsspitzen von Grünen und SPD im Rathaus. Als Grund für die Absage werden rechtliche und auch infektiologische Probleme genannt. Eine Genehmigung wäre verkehrsrechtlich nur möglich gewesen, wenn man eine Veranstaltung anmelden würde, so war zu hören. Eine Veranstaltung mit so vielen Teilnehmern, wie man sie auf der Ludwigstraße erwartet hätte, sei jedoch aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen nicht zulässig.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte mit seiner Fraktion den Plan groß angekündigt, die Ludwigstraße zur Feiermeile zu machen. Der Stadtrat hatte daraufhin erst in der letzten Sitzung beschlossen, die Ludwigstraße und bei Bedarf auch Teile der Leopoldstraße an zwei Wochenend-Nächten für den Verkehr zu sperren, um jungen Menschen das Feiern unter freiem Himmel zu ermöglichen. Das sollte die Stimmung in der Stadt beruhigen.

Da Clubs und Diskotheken wegen der Pandemie noch geschlossen sind und dies auch noch länger bleiben werden, konzentriert sich das Nachtleben seit längerem auf beliebte Straßen und Plätze in der Innenstadt. Dort wurde der Streit zwischen genervten Anwohnern und jungen Feiernden zunehmend gereizter. In der Türkenstraße, auf den Plätze an der Ludwig-Maximilians-Universität, aber auch auf dem Wedekind- oder dem Gärtnerplatz sowie an der Isar treffen sich derzeit zum Teil mehr als Tausend junge Menschen, die feiern, Musik hören und oftmals haufenweise Glasscherben und Müll hinterlassen. Wie es nun weitergeht, blieb amMontag zunächst noch offen. Eine schnelle Alternative konnte niemand nennen.