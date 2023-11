Von Jürgen Moises

Auf die "Roten Radler" war Alois Hingerl, besser bekannt als "Der Münchner im Himmel", ja nicht so gut zu sprechen. Wobei man sagen muss, dass in der berühmten Kurzgeschichte von Ludwig Thoma damit ein auch historisch belegbarer Kurierdienst gemeint ist. Trotzdem: Dass Alois als Engel Aloisius im Fußgänger- und Fahrrad-Tunnel unter der Ludwigsbrücke nun an der Wand als eine von 21 Figuren auf einem Tandem sitzt, das überrascht dann doch ein bisschen.