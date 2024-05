"Alles, was ich mache, mache ich schnell"

Von Sabine Reithmaier, München

Ludwig Steinherr inspiriert eine ganz besondere Muse: die Schnelligkeit. "Alles, was ich mache, mache ich schnell", sagt er und rührt in seinem Kaffee. Rühren, gehen, schreiben - alles in vollem Tempo. Im ersten Gedicht des 2021 erschienenen Lyrikbandes "Zur Geburt einer Ming-Vase" besingt der Schriftsteller seine Muse sogar mit einem "Lob der Geschwindigkeit". "Schneller sein als die Gedanken - / dann erscheint der Blitz / dann spricht der Gott ..."