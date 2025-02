Adipositas-Forscher Matthias Tschöp kehrt als Präsident an die Ludwig-Maximilians-Universität zurück, an der er selbst studierte. Was ihn an Deutschlands größter Hochschule reizt und wie er die Angriffe von rechts und links auf die Wissenschaft bewertet.

Interview von Katharina Haase

Der Medizinwissenschaftler Matthias Tschöp wird von Oktober an der neue Präsident der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München. Der 56-Jährige, der unter anderem zwölf Jahre in den USA lebte und forschte, absolvierte sein Studium an der Universität, deren Leitung er nun übernehmen wird. Zum Gespräch über seine Pläne als Nachfolger von Bernd Huber lädt er an seine aktuelle Arbeitsstelle im Helmholtz-Zentrum München, wo er als wissenschaftlicher Leiter Teil der Geschäftsführung ist.