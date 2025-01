Die ehemalige griechische Taverne Lucullus soll zur Pop-Up-Bar werden: Klaus Gunschmann, ehemals Geschäftsführer des P1, will dort in der ersten Märzwoche das „Ois Easy“ eröffnen.

Entstehen soll eine Bar mit leichter bayrischer Kost, wie etwa einer bayerischen Brotzeit. „Wir wollen eine Münchner Lässigkeit versprühen“, sagt Klaus Gunschmann – mit diesem Angebot und eher niedrigen Preisen solle ein breites Publikum angesprochen werden: Anwohner, ehemalige Stammgäste des Lucullus und vor allem generell junge Leute.

Das sei so ähnlich wie es die Gäste an der Birkenau 31 bisher gewohnt gewesen seien, so Klaus Gunschmann. Das beliebte griechische Restaurant Lucullus war rustikal und bot eher preiswerte Gerichte an. Im vergangenen Oktober musste der Wirt Georgios Makris nach 37 Jahren schließen. Gerüchten zufolge war der Mietvertrag ausgelaufen, und der Hauseigentümer wollte das Gebäude sanieren.

Die Sanierung soll laut Gunschmann zwei Jahre andauern, und genauso lange soll die Pop-Up-Bar bestehen. Der Vertrag gehe über eineinhalb Jahre, mit Option auf eine sechsmonatige Verlängerung. „Die Hacker-Pschorr-Brauerei und der Vermieter Coco Real sind gemeinsam auf mich zugekommen und haben mich nach einem Konzept gefragt“, sagt Klaus Gunschmann. Und sein Konzept habe überzeugt.

In dem großen Lokal mit 100 Sitzplätzen im Innen- und mehr als 150 Plätzen im Außenbereich solle gar nicht so viel verändert werden, beschreibt Gunschmann – es werde gestrichen, es kämen ein paar Sofas, eine Bar für Bier, eine für Longdrinks und ein Sitzbereich zum Speisen hinein.

Klaus Gunschmann möchte in dem neuen Lokal eher administrativ im Hintergrund arbeiten. Der 61-Jährige war viele Jahre Türsteher und anschließend Chef der Nobeldiskothek P1. Inzwischen führt er ein Unternehmen für Markenbildung sowie verschiedene Gastronomie-Einrichtungen und hat sich, wie er sagt, auf Bars für Studenten spezialisiert – wie etwa die Fox Bar in der Maxvorstadt.

Im Vordergrund steht laut Klaus Gunschmann das junge Team des „Ois Easy“: Die Geschäftsführung soll der 30-jährige Michael Bräuner übernehmen, und die Küche soll vom 27-jährigen Jona Kröhne geführt werden, einem Freund seines Sohnes. Auch sein Sohn Paul Gunschmann steigt mit ein und wird für die Kommunikation zuständig sein.