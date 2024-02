"Wir kommen von ganz unten und sind sehr dankbar, auf solchen Bühnen zu stehen", sagt der Rapper Luciano bei seinem Auftritt in der Olympiahalle. Hier ein Foto von seinem Konzert in Köln.

Die "Seductive"-Tour des Rappers war in München nicht so "loco" wie erwartet. Was in den sozialen Medien wie der heißeste Scheiß verkauft wird, kommt hier nur lauwarm an.

Von Allegra Knobloch

"Die Party flippt", rappt Luciano auf seiner "Seductive"-Tour - aber die Party in der Olympiahalle will nicht so richtig in Schwung kommen. Was auf Lucianos Instagram- und Tiktok-Account wie der heißeste Scheiß verkauft wird, wird in München lauwarm serviert. Ohne Voract schwebt der reichweitenstärkste Rapper Deutschlands um kurz nach 20 Uhr über ein Podest auf die Bühne und performt zwei Stunden lang seine neuen Songs sowie die Hits aus alten Zeiten. Nicht mehr, nicht weniger.