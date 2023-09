"Was passiert da in unserer Innenstadt?"

Kunst statt Kurzwaren: Im früheren Kaufhof am Stachus ist das Lovecraft eingezogen mit einer Mischung aus Kultur, Sport und Co-Working. Beim Tag der offenen Tür an diesem Wochenende fallen die Reaktionen der Besucherinnen und Besucher gemischt aus.

Von Pauline Graf

Durch ein Tiktok-Video hat Gregor Ntamaris am Vorabend vom Lovecraft erfahren. "Was passiert da in unserer Innenstadt?", habe er sich gefragt, sei neugierig geworden, habe das Video seiner Frau Martha gezeigt, die dann vorschlug, sich "das Ganze" mit den Kindern aus der Nähe anzusehen. Jetzt, am Tag der offenen Tür an diesem Samstag, steht die Familie mit Leo, elf, und Nefeli, acht, vor der roten Rutschbahn im Erdgeschoss.