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Love ScammingSie findet diesen besonderen Mann – und dann nimmt er sie aus

Lesezeit: 6 Min.

Vor allem Frauen werden Opfer von Betrügern, die mit Online-Flirts viel Geld erbeuten.
Vor allem Frauen werden Opfer von Betrügern, die mit Online-Flirts viel Geld erbeuten.
Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Über Monate flirtet eine Münchnerin mit einem angeblichen Hollywood-Star, irgendwann fängt sie an, ihm Geld zu schicken. Immer mehr. Als sie den Betrug endlich erkennt, ist die Scham groß, Zehntausende Euro sind verloren – und manchmal vermisst sie „Cole“ trotzdem noch.

Von Pauline Graf

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In manchen Momenten, sagt Johanna Storck, vermisse sie den Mann noch. Den Mann, der sie im Internet um mehrere Zehntausend Euro betrogen hat. Sie vermisst Coles Nachrichten beim Aufwachen. Seine Komplimente auf ihre Selfies, die sie ihm über Monate täglich schickte. Obwohl sie ihn nie gesprochen, gesehen, berührt hat, dachte Johanna Storck, Cole zu kennen. Er kannte sie, ihren Alltag in München und die Probleme in ihrer Ehe schließlich sehr gut.

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