Als Influencer war Yasin Mohamed gut im Geschäft. Doch kurz nach seiner Teilnahme an der Reality-Dating-Show „Love Island V.I.P.“ von RTL 2 im Sommer 2024 stand der inzwischen 35-Jährige abrupt vor dem Aus. Der Kölner Sender sowie ein Mobilfunkunternehmen, mit dem Mohamed Verträge geschlossen hatte, kündigten ihm binnen weniger Tage. Grund dafür waren die Vorwürfe von Schauspielerin Sophie Imelmann, die Mohamed bei der Kuppelshow kennengelernt hatte.

Mehrere Monate nach den Dreharbeiten für „Love Island V.I.P.“ hatte die 30-Jährige dem Ex-Profibasketballer via Social Media vorgeworfen, er habe sie nach der Dating-Show vergewaltigt. Imelmann erstattete Anzeige. Für die mutmaßliche Tat hat nun ein Schöffengericht am Amtsgericht München Yasin Mohamed nach sechs Verhandlungstagen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Damit blieb das Gericht unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und acht Monaten forderte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Nebenklägerin Sophie Imelmann mit ihrem Anwalt Abdou Gabbar beim Prozess am Amtsgericht München. Foto: Britta Schultejans/dpa

Mohamed und Imelmann waren sich, so wie es das Konzept der Kuppelshow vorsieht, bei dem Dreh für „Love Island V.I.P.“ in Griechenland nähergekommen und bildeten ein sogenanntes Couple, ein Paar also. Laut Anklage kam es zwischen beiden zu „einvernehmlichen Küssen und gegenseitigen Berührungen“. Eine echte Beziehung sei aber nicht entstanden.

Zu der mutmaßlichen Tat, für die Mohamed jetzt verurteilt wurde, soll es am Tag vor der Abreise in einem Hotel in Korinth gekommen sein. Auf der Fahrt dorthin waren der 35-Jährige und die Schauspielerin angeblich miteinander in Streit geraten. Imelmann soll daraufhin ein klärendes Gespräch mit dem Influencer geführt haben. Dazu, so die Anklage, hätten sich beide auf das Bett im Zimmer des 35-Jährigen gelegt.

Obwohl es dabei zu „einvernehmlichen Küssen“ kam und sich beide auszogen, soll die Schauspielerin Mohamed unmissverständlich klargemacht haben, dass sie nicht mit ihm schlafen wolle. Der Influencer soll dies jedoch ignoriert und Imelmann zweimal penetriert haben. Bei einem sogenannten „After-Care-Gespräch“, das die Teilnehmer nach der Dating-Show führten, soll der 35-Jährige dies sogar mehr oder weniger eingeräumt haben. Sophie Imelmann zeichnete das Gespräch heimlich auf. Der Mitschnitt wurde vom Gericht im Rahmen der Beweisaufnahme verwertet.

Rechtsanwalt Alexander Esser, einer der beiden Verteidiger von Yasin Mohamed, sagte in seinem Plädoyer, die Aussagen seines Mandanten in jenem Gespräch würden so interpretiert, als sei es zum Sex mit Imelmann gekommen. Es habe aber keinen Sex gegeben, behauptete Esser, zumindest „unter dem Gesichtspunkt, was Menschen darunter verstehen“. Vielmehr, so der Verteidiger, habe die 30-Jährige „wohl im Zustand der Erregung etwas geduldet, was sie eigentlich nicht wollte“. Essers Kollegin, Rechtsanwältin Daniela Gabler, warf Imelmann, die in dem Prozess als Nebenklägerin auftrat, vor, sie habe mit ihrem Anwalt Abdou Gabbar versucht, das Verfahren zu einer Show zu machen. Angesichts der ambivalenten Angaben, die Imelmann gemacht habe, so die Verteidiger, sei ihr Mandant freizusprechen.

Das Gericht indes glaubte den Angaben der Schauspielerin. „Wesentlich“ sei, so die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung, dass die Nebenklägerin vor dem Austausch „leidenschaftlicher Intimitäten“ gesagt habe, dass sie keinen Geschlechtsverkehr wolle. „Wenn jemand sagt, er will keine Penetration, und man setzt sich darüber hinweg, dann ist das eine Vergewaltigung“, sagte die Vorsitzende und fügte hinzu, dass der Angeklagte dieses „Nein“ wahrgenommen und verstanden habe.

Im Hinblick auf die Höhe der verhängten Strafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung stellte die Richterin fest, dass es sich im vorliegenden Fall um eine „stark untypische Vergewaltigung“ handle. Dies müsse sich in der Strafzumessung niederschlagen. Yasin Mohamed, der die Tat bis zuletzt bestritt, nahm das Urteil äußerlich regungslos zur Kenntnis. Neben der verhängten Strafe machte das Gericht dem 35-Jährigen zudem zur Auflage, 200 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten.

Eine Freundin von Sophie Imelmann, die den Prozess als Zuschauerin verfolgte, wandte sich beim Verlassen des Gerichtssaals an die hinter ihr sitzende Freundin des Influencers und zischte sie an mit den Worten: „So jetzt weißt Du, dass dein Freund ein Vergewaltiger ist.“