Ist Faschismus rechts, Antifaschismus links? Oder macht man es sich mit dieser Gegenüberstellung zu einfach? Seit jedenfalls die Abkürzung „Antifa“ als Oberbegriff für linke Strömungen dient, kommt man aus dieser Zuordnung schwer heraus. Dabei sollte Antifaschismus in einer Demokratie keine linke, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein. Denn was Faschismus immer ist, das ist antidemokratisch.
Diskussion um Kunstprojekt in MünchenAntifaschismus als demokratische Pflicht – die rechte Kreise provoziert
Ein großes Kunst- und Forschungsprojekt der Lothringer 13 in München will den Antifaschismus aus der Antifa-Ecke herausholen. Dafür ist es höchste Zeit, aber es gibt daran auch Kritik – von rechts.
Von Jürgen Moises, München
Verkannt und ermordet:Wer war Alois Dallmayr?
Alois Dallmayr, der Neffe des berühmten Münchner Kaufmanns, will eigentlich Psychiater werden. Stattdessen verbringt er als Patient Jahrzehnte in Anstalten – bis er ein „Euthanasie“-Opfer der Nationalsozialisten wurde.
