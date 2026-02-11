Ist Faschismus rechts, Antifaschismus links? Oder macht man es sich mit dieser Gegenüberstellung zu einfach? Seit jedenfalls die Abkürzung „Antifa“ als Oberbegriff für linke Strömungen dient, kommt man aus dieser Zuordnung schwer heraus. Dabei sollte Antifaschismus in einer Demokratie keine linke, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein. Denn was Faschismus immer ist, das ist antidemokratisch.