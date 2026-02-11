Zum Hauptinhalt springen

Diskussion um Kunstprojekt in MünchenAntifaschismus als demokratische Pflicht – die rechte Kreise provoziert

Lesezeit: 4 Min.

Im Video „East Side Story“ von Igor Grubic spielen Tänzer Gewaltausschreitungen nach, die sich bei „Gay Pride“-Paraden 2001 und 2002 in Zagreb und Belgrad ereignet haben.
Im Video „East Side Story“ von Igor Grubic spielen Tänzer Gewaltausschreitungen nach, die sich bei „Gay Pride“-Paraden 2001 und 2002 in Zagreb und Belgrad ereignet haben. (Foto: IIgor Grubic and Museum of Contemporary Art (MSU) Zagreb)

Ein großes Kunst- und Forschungsprojekt der Lothringer 13 in München will den Antifaschismus aus der Antifa-Ecke herausholen. Dafür ist es höchste Zeit, aber es gibt daran auch Kritik – von rechts.

Von Jürgen Moises, München

Ist Faschismus rechts, Antifaschismus links? Oder macht man es sich mit dieser Gegenüberstellung zu einfach? Seit jedenfalls die Abkürzung „Antifa“ als Oberbegriff für linke Strömungen dient, kommt man aus dieser Zuordnung schwer heraus. Dabei sollte Antifaschismus in einer Demokratie keine linke, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein. Denn was Faschismus immer ist, das ist antidemokratisch.

Zur SZ-Startseite

Verkannt und ermordet
:Wer war Alois Dallmayr?

Alois Dallmayr, der Neffe des berühmten Münchner Kaufmanns, will eigentlich Psychiater werden. Stattdessen verbringt er als Patient Jahrzehnte in Anstalten – bis er ein „Euthanasie“-Opfer der Nationalsozialisten wurde.

SZ PlusVon Benedikt Karl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite