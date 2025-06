Zum Vergleich: Ein Direktflug dauert ab München etwa zwei Stunden, die nicht umsteigefreie Fahrt mit der Bahn etwa zehn Stunden. Die neue Buslinie wird laut Flixbus ab sofort einmal am Tag angeboten.

Abfahrt ist am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in München gegen 21.40 Uhr, in Nürnberg erfolgt der Stopp kurz vor Mitternacht. Weitere Halte sind Frankfurt, Köln und Düsseldorf. Die Ankunft am Victoria Busbahnhof in der britischen Hauptstadt ist dann am Folgetag gegen 19 Uhr geplant.

Die Fahrt mit der Fähre von Frankreich ins Vereinigte Königreich ist laut Flixbus im Ticket enthalten. Vorher müssen Reisende einen zusätzlichen Security-Check über sich ergehen lassen, weil Großbritannien nicht mehr Teil der EU ist. Zudem ist eine elektronische Einreisegenehmigung nötig.

Die günstigsten Preise für eine kurzfristige Busfahrt nach London wurden auf dem Portal des Anbieters zunächst mit etwa 74 Euro angegeben. Wer einen Sitzplatz reservieren will, zahlt ein paar Euro mehr.