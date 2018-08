9. August 2018, 18:55 Uhr München London

London ist die Stadt der Queen und ihrer reglos dastehenden Leibwächter, die Stadt des lauwarmen Biers - und die Stadt der hohen Preise. Der Eintritt für den Tower of London kostet fast 27 Pfund (zirka 30 Euro), St. Paul's Cathedral 18 Pfund, das Westminister Abbey 22 und die Churchill War Rooms 21 Pfund. Wer das Stadion von Chelsea besichtigen will, zahlt 24 Pfund. Der London Pass, den es vom gleichen Anbieter auch in Wien, Paris oder Barcelona gibt, verspricht freien Eintritt zu insgesamt 80 Sehenswürdigkeiten, darunter auch Bootsfahrten und Bustouren. Allerdings ist die Touristenkarte nicht ganz günstig: Für einen Ein-Tages-Pass werden 69 Pfund fällig, für einen Drei-Tages-Pass 114 Pfund, die Fahrten im öffentlichen Nahverkehr nicht mitgerechnet. Lohnt sich also nur, wenn man wirklich viel anschauen will.