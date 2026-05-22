Nur gut, dass den Pressevertretern auf der Galerie im ersten Stock des Löwenbräukellers niemand ins Glas schaut. Denn aus Sicht eines Bierbrauers – und die haben ja an diesem Abend zur Wahl der bayerischen Bierkönigin eingeladen – spielen sich da oben gar fürchterliche Szenen ab. Da mixt sich der Sitznachbar doch tatsächlich eine maximal blasse Bier-Schorle. Und die Kollegin gegenüber? Trinkt Spezi. Da fehlen einem doch die Worte. Wie soll man denn mit solchen Leuten den Bier-Krieg gewinnen?
Wahl zur Bayerischen BierköniginWer trinkt denn hier Spezi?
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Fünf Stunden, vier Kandidatinnen und drei Erkenntnisse: Es herrscht Bier-Krieg, Hubert Aiwanger ist im Selfie-Stress und bei der Getränkewahl auf der Galerie spielen sich fürchterliche Szenen ab.
Von Thomas Becker
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