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Wahl zur Bayerischen BierköniginWer trinkt denn hier Spezi?

Lesezeit: 3 Min.

Katharina Kastenmüller kann die Wahl zur Bayerischen Bierkönigin für sich gewinnen.
Katharina Kastenmüller kann die Wahl zur Bayerischen Bierkönigin für sich gewinnen. Stephan Rumpf

Fünf Stunden, vier Kandidatinnen und drei Erkenntnisse: Es herrscht Bier-Krieg, Hubert Aiwanger ist im Selfie-Stress und bei der Getränkewahl auf der Galerie spielen sich fürchterliche Szenen ab.

Von Thomas Becker

Nur gut, dass den Pressevertretern auf der Galerie im ersten Stock des Löwenbräukellers niemand ins Glas schaut. Denn aus Sicht eines Bierbrauers – und die haben ja an diesem Abend zur Wahl der bayerischen Bierkönigin eingeladen – spielen sich da oben gar fürchterliche Szenen ab. Da mixt sich der Sitznachbar doch tatsächlich eine maximal blasse Bier-Schorle. Und die Kollegin gegenüber? Trinkt Spezi. Da fehlen einem doch die Worte. Wie soll man denn mit solchen Leuten den Bier-Krieg gewinnen?

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