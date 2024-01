Einmal Löwe, immer Löwe - heißt es nicht so? Die Fans des TSV 1860 am Sonntag beim Heimspiel gegen den SV Sandhausen

Keine Liebe ist so groß, dass sie die Verwandlung ihres Objekts in eine Witzfigur überlebt - auch nicht die des misserfolgsverwöhnten Sechzger-Fans. Oder etwa doch? Zeit für eine Abrechnung.

Glosse von Wolfgang Görl

Neulich haben wir Fredi, unseren alten Freund, der noch die Bundesliga in den Grenzen von 1989 erlebt hat, kurz vor der Sperrstunde gefragt, ob er mal wieder zu Sechzig ins Grünwalder Stadion mitgehen will. Er blickte uns so entgeistert an, als hätten wir ihn aufgefordert, Agrardiesel-Steuer zu bezahlen. "Die Zeitn san vorbei", murmelte er in einem Ton, der uns erschauern ließ. Was war geschehen?