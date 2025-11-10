Die 0:4-Niederlage des TSV 1860 München am Sonntag gegen Jahn Regensburg hat bei den mitgereisten Löwen-Fans offenbar größeren Frust hinterlassen: Der Regionalzug, mit dem sie nach dem Spiel nach München zurückreisten, wurde vermüllt, beschmiert, verdreckt und beschädigt.

Gegen 22.20 Uhr kam der Zug am Hauptbahnhof an, etwa 450 Löwen-Fans waren mitgefahren. Später entdeckten Bahnmitarbeiter das Ausmaß der Zerstörung: Eine große Menge an Müll, vor allem Bierflaschen, war hinterlassen worden. Fenster und Tische wurden in blauer Farbe mit dem Schriftzug TSV 1860 beschmiert, ungezählte Fan-Aufkleber an Wänden, Tischen und Fenstern angebracht. Eine verschlossene Tür wurde aufgehebelt und beschädigt.

Die Täter waren zu diesem Zeitpunkt schon weitergezogen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Dazu muss zunächst die Höhe des Schadens festgestellt werden. Dazu – und auch zur Identifizierung der Täter – werden die Video-Aufnahmen aus dem Zug herangezogen.