Zum Hauptinhalt springen

Polizei in MünchenLöwen-Fans randalieren nach Auswärtsniederlage im Zug

Fans des TSV 1860 randalierten im Regionalzug.
Fans des TSV 1860 randalierten im Regionalzug. (Foto: Bundespolizei)

Schmierereien, Aufkleber und jede Menge Müll: Anhänger des TSV 1860 benehmen sich auf der Rückfahrt nach München massiv daneben. Nun sucht die Polizei nach den Tätern.

Die 0:4-Niederlage des TSV 1860 München am Sonntag gegen Jahn Regensburg hat bei den mitgereisten Löwen-Fans offenbar größeren Frust hinterlassen: Der Regionalzug, mit dem sie nach dem Spiel nach München zurückreisten, wurde vermüllt, beschmiert, verdreckt und beschädigt.

Gegen 22.20 Uhr kam der Zug am Hauptbahnhof an, etwa 450 Löwen-Fans waren mitgefahren. Später entdeckten Bahnmitarbeiter das Ausmaß der Zerstörung: Eine große Menge an Müll, vor allem Bierflaschen, war hinterlassen worden. Fenster und Tische wurden in blauer Farbe mit dem Schriftzug TSV 1860 beschmiert, ungezählte Fan-Aufkleber an Wänden, Tischen und Fenstern angebracht. Eine verschlossene Tür wurde aufgehebelt und beschädigt.

Die Täter waren zu diesem Zeitpunkt schon weitergezogen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Dazu muss zunächst die Höhe des Schadens festgestellt werden. Dazu – und auch zur Identifizierung der Täter – werden die Video-Aufnahmen aus dem Zug herangezogen.

© SZ/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Asylpolitik
:Bayerns beste Auszubildende muss ausreisen

Natia Beridse kommt aus Georgien, um sich in München eine Zukunft aufzubauen. Die Bäckerei, in der sie ihre Ausbildung macht, ist stolz auf sie. Doch sie begeht einen Fehler – und bekommt die  neue Schärfe in der Migrationsdebatte zu spüren.

SZ PlusVon Kathrin Aldenhoff

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite