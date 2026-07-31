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Nach Defekt in TrafostationIn Lochhausen fällt der Strom aus

Die Feuerwehr löschte den Brand und übergab anschließend an die Stadtwerke.
Die Feuerwehr löschte den Brand und übergab anschließend an die Stadtwerke. Niklas Treppner/dpa

Nach einem Brand in einer Trafostation dauert es einige Stunden, bis die Stromversorgung des Viertels wieder hergestellt ist.

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Wegen eines Brandes in einer Trafostation ist am Donnerstagnachmittag in Teilen von Lochhausen der Strom ausgefallen. Wie die Polizei berichtet, gab es einen Kurzschluss in einer Mittelspannungsanlage. Dadurch kam es an einer 10 000-Volt-Hochspannungsleitung am Übergang zwischen Mast und Boden zu dem Brand.

Es brannte eine etwa vier Quadratmeter große Wiesenfläche, außerdem der untere Teil des Holzmastes. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Feuerwehr löschte das Feuer und kontrollierte das Areal auf weitere Glutnester, nachdem sie ein Passant verständigt hatte. Danach wurde die Brandstelle den Stadtwerken München übergeben.

Nach wenigen Stunden war die Stromversorgung des Viertels wieder hergestellt. Zur Brandursache ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

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