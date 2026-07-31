Wegen eines Brandes in einer Trafostation ist am Donnerstagnachmittag in Teilen von Lochhausen der Strom ausgefallen. Wie die Polizei berichtet, gab es einen Kurzschluss in einer Mittelspannungsanlage. Dadurch kam es an einer 10 000-Volt-Hochspannungsleitung am Übergang zwischen Mast und Boden zu dem Brand.

Es brannte eine etwa vier Quadratmeter große Wiesenfläche, außerdem der untere Teil des Holzmastes. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Feuerwehr löschte das Feuer und kontrollierte das Areal auf weitere Glutnester, nachdem sie ein Passant verständigt hatte. Danach wurde die Brandstelle den Stadtwerken München übergeben.

Nach wenigen Stunden war die Stromversorgung des Viertels wieder hergestellt. Zur Brandursache ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.